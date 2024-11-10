Как избежать послеродовой депрессии, посоветовали врачи

Примерно 10% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией. Это состояние может оказывать влияние не только на материнское здоровье, но и на развитие ребенка. Поэтому близким людям стоит проявить внимание, чтобы вовремя распознать послеродовую депрессию и правильно поддержать молодую маму.

Специалисты используют несколько методов, чтобы вытащить молодую маму из угрожающего состояния. Какие именно, перечислила Олеся Савельева.

Работа с психологом или психотерапевтом может быть очень полезной. Когнитивно-поведенческая терапия и поддерживающая терапия часто дают хорошие результаты. В некоторых случаях может потребоваться медикаментозное лечение, которое назначает врач. Антидепрессанты могут помочь в нормализации химического баланса в организме. Присоединение к группе поддержки для матерей может создать ощущение общности и снизить чувство изоляции, - сообщает "Тюменская область сегодня".