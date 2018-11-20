В ФНЦ Тюмени состоялся образовательный курс по редкому направлению "Хирургия периферической нервной системы"

Фото предоставлено пресс-службой ФЦН

На базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 15 и 16 ноября проходил международный образовательный курс "Хирургия периферической нервной системы", который особенно важен для сохранения качества жизни пациентов, перенесших различные травмы и параличи. Участники прослушали несколько лекций и отработали полученные знания в кадаверных классах.

В качестве руководителей курса выступил профессор, д.м.н., действительный член Всемирной академии нейрохирургии, главный врач ФЦН, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Альберт Суфианов, а также руководитель комитета по хирургии периферических нервов Всемирной федерации нейрохирургических сообществ Мариано Соколовски.

В состав профессорско-преподавательской группы вошли: Хавьер Косталес, отделение хирургии, периферических нервов, Медицинский Центр Леона (Леон, Испания); Карлос Ацевес, отделение хирургии периферических нервов, Медицинский центр ABC (Мехико, Мексика); Картик Кришнан, отделение нейрохирургии госпиталя Bad Soden, университет Юстуса Либиха (Гисен, Германия); Фабио Виегас, отделение нейрохирургии (Понта-Гросса, Бразилия); Далктон Макото, отделение нейрохирургии (Маринга, Бразилия); Ольга Агранович, д.м.н., руководитель отделения артрогрипоза ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера МЗ РФ (Санкт-Петербург) и врачи Федерального центра нейрохирургии.

"Огромное спасибо за приглашение и организацию этого курса. Всемирная федерация нейрохирургических сообществ старается развивать сегодня область хирургии периферической нервной системы не только среди молодых хирургов, но и среди врачей других специализаций. У этого направления имеется большой потенциал с точки зрения улучшения качества жизни наших пациентов", — рассказал Мариано Соколовски, руководитель комитета по хирургии периферических нервов Всемирной федерации нейрохирургических сообществ.

Традиционно конференция включала не только обширную лекционную программу, но и практику. Участники посетили кадаверные мастер-классы ведущих профессионалов и рассмотрели примеры живой хирургии периферической нервной системы.

"Хирургия периферической нервной системы нередко требуется для устранения последствий различных травм. К сожалению, травм в мире происходит много, а профессионалов, которые на самом высоком уровне знают, что с этими травмами делать, — очень мало. Более того, работа в этом направлении — мультидисциплинарная, и требует подключения не только хирурга, но и ортопедов, лоров и многих других специалистов. Поэтому я очень рад, что нам удалось собрать здесь столь серьезных профессионалов, лидеров в своих областях из самых разных стран. Очень надеюсь, что курс этот станет проводиться на регулярной основе, чтобы реанимировать это направление в России", — отметил главный врач ФЦН Альберт Суфианов.

В первый день занятий участники конференции подробнее познакомились с особенностями хирургической анатомии лучевого, срединного, локтевого и мышечно-кожного нерва, закрепив полученные знания в ходе кадаверных мастер-классов. Также хирурги изучили основные понятия в хирургии опухолей периферических нервов, обсудили эндоскопическую декомпрессию. В заключении гости мероприятия изучили нейрофизиологическое сопровождение хирургии периферической нервной системы и определили показания к оперативному лечению локтей и запястного канала.

"В нейрохирургическом обществе в последние годы постоянно витает информация, что в ФЦН в Тюмени регулярно происходит что-то хорошее и интересное, и поэтому я с радостью принял приглашение Альберта Суфианова провести этот курс именно здесь. В том числе, потому что от многих коллег по всему мире слышал лестные отзывы об этом профессионале и знаком с его работами. Я был приятно удивлён и качеством медоборудования, и сложностью проводимых операций, и профессионализмом здешней команды. Находящиеся в ФЦН классы для практики и обучения молодых хирургов прекрасно оснащены. Конечно, подобные лаборатории есть в мире, но в ФЦН — одни из лучших. И это честь и гордость — работать в одном из самых лучших нейрохирургических центров в мире", — поделился впечатлениями от ФЦН Мариано Соколовски. "Я в ФЦН впервые, и центр произвел на меня огромное впечатление. Здесь широко представлено самое современное оборудование, проводится широчайший спектр сложных операций. До этого я посещала подобные стажировки за рубежом, и обучение в ФЦН в этом плане им ничем не уступает", — рассказала Ольга Агранович, д.м.н., руководитель отделения артрогрипоза ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера МЗ РФ (Санкт-Петербург).

Второй день курса практически полностью был посвящен плечевому сплетению. Преподаватели курса рассказали о хирургическом лечении при полном и частичном повреждении плечевого сплетения, о родовом параличе, об эндоскопическом доступе в хирургии плечевого сплетения и энндоскопической декомпрессии, уделили внимание ортопедическому лечению деформаций верхних конечностей у детей с вялыми параличами. Эксперты поделились ценной информацией о разных этапах УЗИ-диагностики: пред-, интра- и послеоперационной.

"В рамках этого курса мы не просто обучали хирургов. Мы также обсуждали возможности развития направления регенерации периферийных нервов, и какие есть новые технологии, которые можно использовать, чтобы улучшить качество жизни пациентов и результаты наших трудов. ФЦН в технологическом плане очень хорош. Здесь даже имеется более современная аппаратура, чем используемая в наших клиниках во Франкфурте-на-Майне. Надеемся в дальнейшем сотрудничать с Тюменью, с Россией в плане обмена студентами. Особо хочу отметить главного врача ФНЦ: я удивлен, откуда в Альберте Акрамовиче столько энергии. Он является хорошим мотором и умеет работать с людьми так, чтобы они принимали и поддерживали его перспективные идеи", — рассказал Картик Кришнан, специалист отделения нейрохирургии госпиталя Bad Soden, университет Юстуса Либиха.

По итогам образовательного курса "Хирургия периферической нервной системы" участники теоретической и практической частей получили сертификаты государственного образца от Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и сертификат РОО "АНТО". Все без исключения участники отметили значимость и, самое главное, неоценимую пользу подобных мероприятий.

"Очень благодарен Федеральному центру нейрохирургии в Тюмени и всему преподавательскому составу за крайне полезные и интересные лекции и прикладные знания, а также за результаты, которые эти люди демонстрируют. Всё то благое, что они делают для пациентов, это просто потрясающе и пример для молодых хирургов", — отметил участник конференции, студент 5-го курса Уральского государственного медицинского университета. "Хочу сказать большое спасибо за организацию, я здесь уже не в первый раз и очень надеюсь, что не в последний", — поделилась впечатлениями Анна Кабальеро, молодой нейрохирург из Колумбии. "Мой опыт работы в нейрохирургии в СМП составляет 27 лет, и я много что видел, но такой организации и отношения к участникам со стороны профессоров я вижу впервые. К сожалению, периферией в России занимаются крайне мало и неохотно, но в данном случае врачи провели отличный мастер-класс", —отметил Олег Волаковский, город Петрозаводск, ортопед-ревматолог по образованию. "Так получилось, что у меня сегодня день рождения, и этот курс стал замечательным подарком", — рассказала участница курса Бренда Перес.

Организаторами конференции выступили: департамент здравоохранения Тюменской области, региональная общественная организация "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и комитет по хирургии периферических нервов Всемирной Федерация нейрохирургических обществ.