Пожилому пациенту сохранили единственную почку

В тюменской Медсанчасти "Нефтяник" помогли сохранить единственную почку пожилому пациенту. 24 года назад мужчине провели операцию нефрэктомии с удалением забрюшинных лимфоузлов. И вот, недавно, на очередном осмотре, врачи выявили рецидив заболевания — метастазы в единственную оставшуюся левую почку. Внутри органа обнаружилось три очага поражения размером около трёх сантиметров каждый. Особенность случая заключалась в сложности расположения одного из новообразований рядом с крупными сосудами и почечной лоханкой. Повреждение этих структур могло привести к утрате функции почки.

"Пациенту провели уникальную операцию — лапароскопическую резекцию единственной почки, минимально травмирующую ткани и сохраняющую её функционирование. Во время вмешательства аккуратно отделяли опухоль от жизненно важных сосудов и мочевыводящих путей, избежав ишемии (останавливать кровообращение в органе не потребовалось). Опухоли были полностью удалены, а сама почка сохранила свою работоспособность", - прокомментировал случай Алексей Пономарев, врач-онколог, заведующий отделением онкологии клиники "Нефтяник".

Операцию в стационаре МСЧ "Нефтяник" выполнили хирурги высшей квалификации: Алексей Пономарев и Антон Панин, наркоз проводила врач-анестезиолог Лариса Ситникова.

Сегодня пациент чувствует себя удовлетворительно, - сообщает Наталья Колесник, пресс-служба МСЧ "Нефтяник" (г. Тюмень).