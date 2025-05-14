Российский банк поможет в развитии медтуризма

В России запустили новый проект, направленный на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в нашей стране. Таким туристам организуют весь цикл медицинских услуг с полным сопровождением: от поиска врачей и клиник до решения вопросов трансфера и проживания. Потенциальная аудитория может составить не менее 1 млн человек ежегодно.

Первые клиники-партнеры – и частные сети, и государственные учреждения – подключатся к пилотному проекту уже в июне.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков:

Российские врачи давно признаны мировыми экспертами, и неудивительно, что число иностранцев, планирующих свое лечение у нас, растет. Медицинский туризм – важная отрасль экономики, и мы готовы ее активно поддержать, для чего и создали новую компанию – ВТБ Медицина. Мы работаем во всех регионах страны, обладаем крупнейшей сетью партнеров в области социальной защиты, а также берем на себя проведение международных расчетов, что в наше время – одно из основных препятствий для иностранных клиентов. Уверен, что наш новый проект станет драйвером медицинского туризма в России.

"Мы провели исследования в странах СНГ, которые показывают большой запрос на оперативную и качественную медицинскую помощь, при этом спрос у респондентов превышает возможности местной медицины по скорости или уровню услуг. 90% респондентов в странах СНГ выразили доверие к российской медицине. Поэтому мы предлагаем гражданам из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана и других государств полное сопровождение с момента размещения пациентом заявки до получения результата лечения", – сообщил генеральный директор ВТБ Медицина Сергей Нечаев.

Ежегодно более 1 млн граждан СНГ получают медицинскую помощь в России. По оценкам ВТБ Медицина, к 2030 г. рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении медицинских услуг может вырасти в 2 раза по числу пациентов и более чем в 3 раза в денежном выражении по ключевым направлениям, таким как нейрохирургия, офтальмология, хирургия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия.