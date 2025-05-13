Ялуторовские врачи избавили столетнюю пенсионерку от грыжи

16:36 13 мая 2025
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У столетней жительницы Ялуторовска были боли в животе, после того, как бригада скорой помощи доставила ее в стационар, врачи при осмотре выявили у пациентки ущемление грыжи и успешно провели операцию, сообщили в депздраве.

"Учитывая возраст пациентки, операция представляла определенную сложность. Но благодаря слаженной работе всей операционной бригады, мы справились. Сейчас состояние пациентки стабильное, она идет на поправку", - сообщил хирург хирургического отделения Областной больницы №23 Адилет Асанбеков.

Медки отмечают, что возрастным пациентам нужно особое внимание и индивидуальный подход. Благодаря профессионализму врачей, удалось избежать серьезных осложнений.

Теги: долгожители , медицина , Ялуторовск
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