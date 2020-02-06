Amediateka и КАРО.Арт покажут в Тюмени сериал "Новый Папа" на большом экране

8 февраля Amediateka и КАРО.Арт покажут в кинотеатре "КАРО 6 Колумб" финальный эпизод сериала "Новый Папа", самого провокационного проекта о внутренней кухне Ватикана.

Для того чтобы попасть на показ, необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Амедиатека на сайте Karofilm и получить приглашение в подарок. Подробности акции и расписание.

"Новый Папа" — продолжение нашумевшего сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа", где главную роль исполнил неподражаемый Джуд Лоу. В этот раз в актерский состав вошел Джон Малкович. В сериале также появятся Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон. Еще одно важное пополнение в касте — российская актриса Юлия Снигирь, сыгравшая женщину, переживающую тяжелую семейную трагедию. Вместе с мужем-хирургом (Ульрих Томсен из сериала "Банши") она воспитывает сына-инвалида и ее история — еще один повод поговорить о целесообразности веры в высшие силы

Сюжет:

Пий XIII находится в коме. Воспользовавшись ситуацией, кардиналы выбирают нового понтифика – папский престол занимает Иоанн Павел III, в миру сэр Джон Брэннокс, умеренный и обаятельный английский аристократ. Новый папа кажется идеальным, но и у него есть свои слабости и секреты. Он также прекрасно понимает, что будет трудно занять место его харизматичного и прославленного предшественника. Кажется, что Иоанн Павел III уже готов повести католическую церковь в выгодном кардиналам направлении, но Пий XIII после многих месяцев начинает подавать слабые признаки жизни.

Официальный трейлер по ссылке

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