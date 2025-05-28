Почти две трети жителей Тюменской области области систематически занимаются спортом

Практически 63% жителей Тюменской области области систематически занимаются физической культурой и спортом - об этом во вторник сообщил глава региона Александр Моор в ходе отчета о работе правительства в 2024 году.

378 тюменских спортсменов вошли в составы сборных команд России в 2024 году. За год атлеты региона завоевали более 1500 медалей. 105 спортсменам присвоены спортивные звания.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: "Мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру региона. В прошлом году введен в эксплуатацию спортивный комплекс "Юность". Завершено строительство и введен в эксплуатацию крытый ледовый каток на улице Народной в городе Тюмени. Завершен капитальный ремонт спортивного комплекса в поселке Прииртышский".

Для приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом в регионе за год проведено более 600 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе шесть международного уровня. Общее количество участников составило более 90 000 человек.