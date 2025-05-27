В Тюменской области привели в порядок 249 километров автомобильных дорог

В Тюменской области приведено в нормативное состояние 249 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения - об этом сообщил глава региона Александр Моор в ходе отчета о работе областного правительства в 2024 году.

Отдельное внимание в регионе уделяется труднодоступным территориям. С этими населенными пунктами налажено круглогодичное транспортное сообщение альтернативными видами транспорта. В зимний период к таким территориям области сообщение осуществляется по автозимникам.

В 2024 году привлечено средств инфраструктурного бюджетного кредита в сумме почти 1,5 млрд рублей на строительство четырех объектов, два из которых введены в эксплуатацию.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: "В 2025 году запланировано привлечение казначейского инфраструктурного бюджетного кредита на сумму более 800 000 000 рублей, с использованием которых продолжится строительство очень важных объектов, один из которых — это транспортная развязка возле Патушева".

По итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" Тюменская область стала победителем номинации "За высокие показатели качества реализации объектов проекта" в рамках 18-го Международного форума "Транспорт России".