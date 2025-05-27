Александр Моор выступает с отчетом перед Тюменской областной думой

Губернатор Тюменской области представляет отчет о работе правительства в 2024 году.

Александр Моор: "Еще один год, который для всей России пришелся на время серьезной борьбы за национальный суверенитет, на период мировых санкций, экономического давления, военных угроз, для ликвидации которых началась специальная военная операция. Период, когда экономика нашей страны показывает свою устойчивость".

Главное политическое событие - выборы Президента Российской Федерации. Явка в Тюменской области - свыше 84% избирателей.

"И это тоже исторический максимум. Россияне поддержали Владимира Владимировича Путина и вновь доверили ему управление страной. В единстве наша сила", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

В заседании Тюменской областной Думы принимают участие Почетные граждане региона, участники СВО, главы муниципальных образований.

Трансляция ведется:

▫️ на официальном портале исполнительных органов государственной власти Тюменской области;

▫️ на сайте Тюменской областной Думы, в сообществе в ВКонтакте.