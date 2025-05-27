Александр Моор о паводке: "Мы все вместе, единой командой, защитим наш общий дом"

В 2024 году Тюменская область столкнулась с крупнейшим паводком. Благодаря слаженным действиям профессиональных спасателей, работников коммунальных служб и волонтеров, удалось не допустить затопления крупных населенных пунктов, исключить гибель людей, минимизировать последствия паводка, подчеркнул глава региона в ходе отчета о работе областного правительства в 2024 году.

"Два с половиной месяца стихия держала регион в напряжении. На финансовую поддержку людей из регионального бюджета выделено более 600 миллионов рублей. Учитывая опыт прошлого года и слаженную работу всех служб, мы смогли подготовиться к паводку 2025 года и эффективно противостоять стихии. Мы все вместе, единой командой, защитим наш общий семейный родной дом", - сказал Александр Моор.