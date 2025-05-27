Тюменская область снова первая в стране в реализации нацпроектов

Тюменская область второй год подряд занимает первое место в стране по реализации национальных проектов, все показатели выполнены на 100% - об этом сообщил глава региона Александр Моор в ходе отчета о работе правительства в 2024 году.

В регионе реализовано 55 региональных проектов в рамках 13 национальных, отметил он.

"На территории Тюменской области в этом году реализуется 40 региональных проектов в рамках 11 национальных. Особо хочу подчеркнуть, что их успешная реализация напрямую влияет на качество жизни наших земляков, а также на развитие экономики и социальной инфраструктуры региона. Правительством Тюменской области, нашей командой, делается все для того, чтобы с каждым годом в нашем регионе становилось комфортнее жить, работать, учиться, начинать свой бизнес и развивать его, масштабировать и инвестировать в наш регион", - резюмировал губернатор.