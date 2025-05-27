В Тюменской области для молодежи проведено более 6 000 событий в 2024 году

В Тюменской области для молодежи проведено более 6 000 событий в 2024 году, их посетили свыше 190 000 человек. Ежегодно грантовую поддержку получает порядка 100 молодежных инициатив - об этом сообщил подчеркнул глава региона в ходе отчета о работе областного правительства в 2024 году.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: "Наша молодежь активная, инициативная и креативная. И здесь задача правительства региона — создать условия для поддержки идей, инициатив и проектов молодого поколения".

В регионе внедряются образовательные программы, направленные на патриотическое воспитание, проводятся молодежные форумы, молодежь привлекается к участию в социальных и волонтерских проектах.

Один из таких проектов – "Движение первых". Региональный актив уже насчитывает 54 000 человек.

В прошлом году подготовку к военной службе, включая образовательную, физическую, психологическую и правовую, прошли более 7 000 молодых людей.