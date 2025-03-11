Тюменский "Газовик" вышел в 1/8 финала чемпионата СХЛ

Фото: страница "Хоккейный клуб ТИУ | СХК «Газовик»" во "ВКонтакте"

Тюменский СХК "Газовик" по итогам регулярного Чемпионата Студенческой хоккейной лиги в дивизионе Восточной конференции получил право выступить в 1/8 финала и побороться за путевку в "Финал восьми".

Изначально тюменцы заняли восьмое место и должны были встречаться в плей-офф с лидером дивизиона, командой "Политехник" из Челябинска. Однако расположившийся на строчку выше новокузнецкий "Металлург-Университет" уведомил Лигу о невозможности продолжения участия в текущем чемпионате, и "Газовик" занял его место.

Таким образом, нашим парням предстоят встречи со второй командой дивизиона, сборной Уральского государственного университета физической культуры. Плей-офф играется до двух побед. Первые два матча пройдут в Челябинске 22 и 23 марта.

Напомним, в "регулярке" тюменцы дважды встречались с УралГУФК на гостевом льду. Первая встреча завершилась поражением "Газовика" 11:0, но во второй игре ребята взяли реванш по буллитам 3:4. Так что игры обещают быть очень сложными, но тюменцы знают, как обыгрывать своих визави.