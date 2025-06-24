Около 50 тысяч человек отдохнули в тюменских санаториях за четыре месяца

В санаториях Тюменской области с января по апрель этого года отдохнули 49 тысяч человек -рост на 7% к прошлому году, такие данные приводит Портал бронирования Санатории-России.рф.

Количество гостей санаториев страны за первые четыре месяца 2025 года снизилось на 1,1% и составило около 1,95 тысяч человек. По числу отдохнувших Тюменская область занимает девятое место в России. по числу. В первую восьмерку вошли Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Татарстан и Пермский край.