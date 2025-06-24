Форум "Утро" ждет заявки от молодежи

Ровно месяц остаётся до окончания приёма заявок на участие в форуме "УТРО". Главное молодёжное событие этой осени пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября.
Преподаватель, педагог-психолог Бахыт Яшкина одной из первых зарегистрировалась на форум. Она и ещё сотни участников со всех уголков страны, включая Донбас и Новороссию, будут общаться на тему "Молодые профессионалы России".
"Думаю, для молодежи важно быть открытыми к новым знаниям, расширять свой социальный капитал, владеть навыком решения практических задач в своей профессиональной деятельности. Форум "УТРО" — уникальное и открытое пространство для саморазвития и профессионального роста", - считает Бахыт.
Девушка участвовала в форуме, когда он проходил в Ханты-Мансийске, городе Миасс Челябинской области и Екатеринбурге. В 2023 году Бахыт выиграла грант и успешно реализовала просветительскую программу для современных родителей.
Если и вы хотите стать участником форума молодёжи Уральского федерального округа и выиграть грант на реализацию социального проекта, переходите по ссылке.
Регистрация открыта до 24 июля 2025 года.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru