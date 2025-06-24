Форум "Утро" ждет заявки от молодежи

Фото: из личного архива Бахыт Яшкиной

Ровно месяц остаётся до окончания приёма заявок на участие в форуме "УТРО". Главное молодёжное событие этой осени пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября.

Преподаватель, педагог-психолог Бахыт Яшкина одной из первых зарегистрировалась на форум. Она и ещё сотни участников со всех уголков страны, включая Донбас и Новороссию, будут общаться на тему "Молодые профессионалы России".

"Думаю, для молодежи важно быть открытыми к новым знаниям, расширять свой социальный капитал, владеть навыком решения практических задач в своей профессиональной деятельности. Форум "УТРО" — уникальное и открытое пространство для саморазвития и профессионального роста", - считает Бахыт.

Девушка участвовала в форуме, когда он проходил в Ханты-Мансийске, городе Миасс Челябинской области и Екатеринбурге. В 2023 году Бахыт выиграла грант и успешно реализовала просветительскую программу для современных родителей.

Если и вы хотите стать участником форума молодёжи Уральского федерального округа и выиграть грант на реализацию социального проекта, переходите по ссылке.

Регистрация открыта до 24 июля 2025 года.