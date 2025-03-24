Тюменское кадетское училище принимает первенство ВС РФ по хоккею

В Тюменском президентском кадетском училище стартовало Первенство вооруженных сил Российской Федерации по хоккею с шайбой среди довузовских образовательных организаций Минобороны, участие в нем принимают 15 команд с 8 по 11 класс.

Матчи проходят на ледовой арене училища. В групповом отборочном этапе команды будут поделены на 4 группы (4+4+4+3).

В этом году первенство пройдет без разделения на старшую и младшую возрастные группы. В первенстве 2024 года старшая сборная Тюменского ПКУ заняла 1-е место (Тула), младшая – 2-е (Тверь).

За победу борются воспитанники Тюменского, Ставропольского, Петрозаводского, Оренбургского, Кемеровского, Краснодарско президентских кадетских училищ, Екатеринбургского, Тверского, Пермского, Казанского, Ульяновского, Уссурийского суворовских военных училищ, Омского кадетского военного корпуса, Мурманского и Севастопольского филиалов Нахимовского военно-морского училища.

С 23 по 25 марта проходит групповой этап, с 26 по 29 марта – финальный этап.