Тюменцы расскажут о региональной практике на форуме "Россия - спортивная держава"

В Кемеровской области проходит форум "Россия — спортивная держава", который собрал 3 тысячи участников в пяти городах региона — Кемерове, Новокузнецке, Таштаголе, Белове и Междуреченске. В число участников международного объединения БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В ШОС — Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан и Иран.

Впервые представители Тюменской области удостоены чести поделиться опытом продвижения физической культуры и спорта с коллегами других регионов и стран в секции "Лучшие региональные практики пропаганды физической культуры и спорта". В число спикеров этой секции наряду с Тюменской областью вошли представители Московской, Самарской, Калининградской областей и города Ижевска. В качестве такой практики наш регион представил проект #Спорткаст72, который в начале этого года вошел в десятку лучших проектов страны конкурса Минспорта РФ "Ты в игре" в номинации "Медиа".

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин:

Форум представлен многочисленными направлениями, от детско-юношеского и корпоративного спорта до информационных систем, коммуникационного маркетинга, медиа-продвижения. Отдельное внимание уделяется реализации всероссийского комплекса ГТО, управлению проектной деятельностью и многим другим. Тюменская область на форуме представлена большой делегацией, в которую вошли представители многих направлений, поэтому мы постарались максимально распределиться по площадкам, аккумулировать всю информацию, выделить позиции, на которых нам в дальнейшем необходимо будет сделать акцент.

Подготовку и проведение форума осуществляют организационный комитет по подготовке и проведению Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", созданный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2009 г. № 1352-р, Минспорт России, правительство Кемеровской области-Кузбасса, АНО "Форум "Спортивная держава".