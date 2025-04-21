Путин встретится с главами муниципалитетов регионов РФ

Главы 19 муниципальных образований Тюменской области, в том числе мэры Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска участвует во II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России".

В составе тюменской делегации на форум приехали также главы Абатского, Армизонского, Аромашевского, Вагайского, Бердюжского, Исетского, Ишимского, Сладковского, Тюменского, Упоровского, Уватского, Ялуторовского районов и Голышмановского и Заводоуковского муниципальных округов.

"Основной целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов и выработка стратегий, направленных на развитие муниципальных образований. Работа форума началась с панельной дискуссии, посвященной вопросам воспитания подрастающего поколения", — поделился в своем телеграм-канале глава Вагайского района Сергей Сидоренко.

В рамках форума также состоится подведение итогов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Три проекта Тюменской области участвовали в народном голосовании.

По данным Кремля, с главами муниципалитетов регионов России сегодня планирует встретиться президент России Владимир Путин.