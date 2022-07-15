Умер экс-игрок ФК "Тюмень", ему было 29 лет

16:07 15 июля 2022
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asnta.ru
| Фото: asnta.ru

В Москве умер экс-футболист "Тюмени" Александр Козлов, об этом сообщается в соцсетях его последнего клуба ФК "Зоркий".

Причиной смерти игрока стал оторвавшийся тромб, ему было всего 29 лет. ФК "Тюмень" выразил соболезнования родным и близким Александра, так же поступили ФК "Зоркий" и ФК "Спартак", воспитанником которого был игрок.

В сезоне 2017/2018 Козлов играл за ФК "Тюмень", провел пять игр. Кроме того, он выступал за "Химки", "Тосно" и "Факел".

Фото Антон Сакерин / ФК "Тюмень"

Теги: ФК Тюмень
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