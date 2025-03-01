Стали известны соперники ФК "Тюмень" в сезоне ФНЛ

Сезон Мелбет – Первой лиги для ФК "Тюмень" начнется со 2 марта.

В воскресенье клуб сыграет с "Родиной" в Москве. 8 марта "Тюмень" ждут во Владикавказе, где пройдет матч с "Аланией".

Первый домашний поединок состоится 16 марта, соперником выступит "Балтика".

Летом и осенью "Тюмень" уступила всем трем клубам: "Алании" со счетом 0:1, "Балтике" и "Родине" - 1:2.

Перед возобновлением сезона "Тюмень" провела три сбора – дома, в Турции и в Сочи. Надеемся, что после перерыва и подготовки у клуба закончится невезение и он сможет выйти из зоны аутсайдеров, - сообщает Вслух.ру.

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