На всероссйиский фестиваль ГТО в "Артек" поедут 8 тюменских школьников

Пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Восемь школьников представят Тюменскую область на всероссийском фестивале ГТО в "Артеке", за путевки в финал боролись 195 школьников из 25 заведений, имена победителей стали известны поле подведения итогов областного летнего фестиваля ГТО.

В течение двух дней на базе спортивно-оздоровительного центра "Зодчий", легкоатлетического манежа и стадиона "Геолог" ребята состязались в подтягивании из виса на высокой перекладине, отжимании, наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжках в длину с места толчком двумя ногами, метание меча, беге на на 60 м, 1,5 и 2 км.

По итогам соревнований тюменская команда заняла первое место, команда Тюменского района - второе, тобольские спортсмены - третье.

В личном зачете в возрастной категории 11-12 лет отличились четверо школьников Тюмени: первое место заняли Антон Мамонов из СОШ №7, второе - Алексей Дубоделов из гимназии №49, также лучшие результаты показали Маргарита Игнатьева из СОШ №22, которая много лет занимается плаванием, и Горева Виталина из СОШ №48.

В возрастной категории 13 до 15 лет среди юношей в личном первенстве лидером стал Егоров Алексей из Ярковского района, второе место занял Угрюмов Дмитрий из Армизонского района, а третье — Остольский Павел из Заводоуковского городского округа.

Среди девушек "золото" и "бронзу" взяли спортсменки из команды Тюменского района — Волкова Василиса и Копнина Елизавета, а "серебро" получила Шенбель Диана из Омутинского района.

Не первый год тюменские ребята занимают призовые места на различных соревнованиях, в том числе и на фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Рамазанова Алина, представитель команды и начальник отдела ГТО Тюменского городского многопрофильного центра:

Наша команда регулярно участвует в соревнованиях с 2017 года, и каждый раз мы - победители! Благодаря упорной работе победа тюменцев стала уже традицией. И сегодня девочки и мальчики с достоинством защитили честь города! Четверо ребят из нашей команды в составе сборной Тюменской области отправятся на Всероссийский этап фестиваля.

В состав сборной Тюменской области вошли восемь ребят, занявших первые и вторые места в каждой возрастной категории, они и получили право защищать честь региона на всероссийском этапе, который состоится в сентябре в международном детском центре "Артек".