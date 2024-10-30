Тюменская область снова в топ-10 всероссийского рейтинга ГТО

По итогам третьего квартала 2024 года определены результаты Всероссийского рейтинга ВФСК ГТО. Наш регион снова попал в десятку лучших, сообщает региональный оператор ВФСК ГТО в Тюменской области.

В Тюменской области стабильно удерживают высокие позиции благодаря высокой доле населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО и получившего знаки отличия: 1 место - Аромашевский район, 2 место - Упоровский район и 3 место - Тобольский район.

Эффективность работы по сравнению с прошлым кварталом также повысили город Ишим, Сорокинский и Омутинский районы, город Тобольск, Голышмановский городской округ и Ишимский район соответственно. Высокой долей опубликованных материалов по вопросам внедрения и реализации комплекса ГТО в регионе отличились Юргинский, Армизонский и Викуловский районы.