Как за значок ГТО получить налоговый вычет?

С 1 января 2025 года налогоплательщики, получившие знак ГТО и прошедшие диспансеризацию, могут получить налоговый вычет, сообщили в депспорта и физкультуры Тюменской области.

На стандартный налоговый вычет могут рассчитывать граждане, выполнившие нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, награжденные знаком отличия (золотым, серебряным или бронзовым), либо подтвердившие полученный знак.



Обязательные условия для получения льготы:

- гражданин должен работать официально и платить НДФЛ;

- пройти диспансеризацию в тот же год, когда выполнил нормативы ГТО;

- вычет предоставляется за налоговый период, в котором налогоплательщик был награжден знаком отличия или подтвердил его.

Для выполнения нормативов ВФСК ГТО и получения знака отличия можно обратиться в центр тестирования вашего муниципального образования. Адреса и телефоны центров тестирования Тюменской области доступны на официальном сайте регионального оператора комплекса ГТО по ссылке: gto.csp72.ru/kontakti. А также напомним, что зарегистрироваться и войти в личный кабинет участника на сайте gto.ru теперь можно через портал Госуслуг.

По вопросам и условиям предоставления стандартного налогового вычета за выполнение нормативов ГТО можно обратиться в Федеральную налоговую службу РФ: nalog.gov.ru. Телефон единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.