У жителей Тобольска и Тюмени появилось больше шансов на высокие результаты в ГТО

К выполнению нормативов Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" жители Тюменской области подходят со всей серьезностью и ответственностью. Им в помощь в этом деле открываются дополнительные возможности, сообщает пресс-служба департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования региона.

В Тобольске начинает работу центр подготовки населения к выполнению нормативов ГТО. Обратиться в центр и начать подготовку под руководством профессионального тренера может каждый желающий. Занятия проводит финалист Всероссийских "Народных игр ГТО", победительница и призер областного фестиваля ВФСК ГТО, победительница первого открытого турнира "Кубок ГТО" в городе Тюмени, призер первенства Тюменской области по функциональному многоборью, сертифицированный судья по функциональному многоборью Рахат Косенко. Занятия будут проводиться пять раз в неделю в СК "Энтузиаст".

В Тюмени у горожан появилась возможность выполнять нормативы комплекса ГТО по плаванию индивидуально или организованными группами в рамках еженедельного проведения тестирования населения по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. Выполнить норматив по плаванию можно каждую пятницу с 16.00 до 17.00 в бассейне спортивного комплекса "Гагаринский" (город Тюмень, ул. Макарова, 2/1). Записаться на тестирование или узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8-922-436-61-69.