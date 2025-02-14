В Тюмени зимний фестиваль ГТО пройдет в двух форматах

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Зимний фестиваль Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения и школьников города Тюмени обещает стать самым масштабным и уникальным по формату проведения. Пройдет он 15 февраля в Легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12).

Торжественное открытие - в 10.00.

Взрослым участникам предложено два формата соревнований: "Игры ГТО" и классическое выполнение нормативов. Первые включают в себя 4 этапа, каждый из которых нужно пройти максимально быстро.

"Игры ГТО" станут отборочными на областной Зимний фестиваль в состав сборной команды города Тюмени.

Параллельно пройдут лично-командные соревнования по классическому выполнению нормативов комплекса. Участникам будут предложены традиционные беговые, силовые, технические и гимнастические испытания. Их результаты пойдут не только в соревновательный зачет, но и в индивидуальный, на знак отличия.

Во второй половине дня на старт испытаний выйдут юные участники в составе команд школ, учреждений спорта и дополнительного образования. Ребятам предстоит пройти классические беговые, силовые, технические и гимнастические испытания.