Дополнительные баллы к поступлению можно получить за значки ГТО

Сколько баллов получат поступающие в вузы Тюмени за значки ГТО:
Государственный аграрный университет Северного Зауралья — 10 баллов за золотой, серебряный или бронзовый знак;
Тюменский государственный университет — 3 балла за золотой знак;
Тюменский индустриальный университет — 3 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак;
Тюменский государственный институт культуры — 3 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак;
ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова — 3 балла за золотой, если будет "отлично" на вступительном испытании по физподготовке;
Тюменский государственный медицинский университет — 2 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак.
Рекомендуем уточнить в приемной комиссии перечень подтверждающих документов, ограничения по срокам получения, возрастным категориям.
Отметим, что в 2024 году более 100 тысяч жителей Тюменской области выполняли испытания комплекса ГТО. С нового года обновился всероссийский портал gto.ru, - сообщает Вслух.ру.
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