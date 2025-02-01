Дополнительные баллы к поступлению можно получить за значки ГТО

Сколько баллов получат поступающие в вузы Тюмени за значки ГТО:



Государственный аграрный университет Северного Зауралья — 10 баллов за золотой, серебряный или бронзовый знак;

Тюменский государственный университет — 3 балла за золотой знак;

Тюменский индустриальный университет — 3 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак;

Тюменский государственный институт культуры — 3 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак;

ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова — 3 балла за золотой, если будет "отлично" на вступительном испытании по физподготовке;

Тюменский государственный медицинский университет — 2 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак.

Рекомендуем уточнить в приемной комиссии перечень подтверждающих документов, ограничения по срокам получения, возрастным категориям.

Отметим, что в 2024 году более 100 тысяч жителей Тюменской области выполняли испытания комплекса ГТО. С нового года обновился всероссийский портал gto.ru, - сообщает Вслух.ру.