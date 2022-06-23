Тюменская дзюдоистка поборется за медаль в международном турнире "Большой шлем"

Спортсменка "ЦОП "Тюмень-дзюдо" Ирина Долгова после продолжительного перерыва в участии на международных стартах в составе сборной команды России будет бороться за медаль и рейтинговые очки на турнире "Большой шлем" в Монголии.

Международная Федерация дзюдо (IJF) не запрещает выступать российским дзюдоистам в состязаниях международного уровня в статусе нейтральных. Российская команда планирует внушительное представительство: 13 мужчин и 11 женщин. Ирина выступит 24 июня в весовой категории до 48 кг.

В предыдущие годы Улан-Батор проводил "Гран-при" по дзюдо, а в 2022 году по договоренности между Федерацией дзюдо Монголии и IJF это будет один из престижных турниров серии "Grand Slam" с участием более чем 250 атлетов из 30 стран мира. Чемпион получит 1000 очков, серебряный призер – 700, бронзовый – 500 в зачет олимпийской квалификации к Играм 2024 года в Париже.

Турнир будет проходить с 24 по 26 июня, финальный блок запланирован на 12:00 ежедневно (мск).