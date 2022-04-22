Турнир по дзюдо памяти Кижеватова соберет в Тюмени более 500 спортсменов

Открытый турнир Тюмени среди мальчиков и девочек, посвященный памяти Героя Советского Союза А.М. Кижеватова, соберет 23 апреля более 500 юных дзюдоистов до 13 лет Курганской и Тюменской областей, Югры и Ямала.

В составе команды ЦОП "Тюмень-дзюдо" будут бороться более 70 юных воспитанников Ирины Артеменко, Валерии Бусыгиной, Юлии Баластровой, Валентины Белоус, Эдуарда Котова, Азата Фаттахова, Магомедшафи Небиева и Валентина Ефимова.

Соревнования пройдут в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1), начало в 10:00.

История турнира уходит в 1980-е год, когда при поддержке завода "Строймаш" был организован турнир по борьбе. В 2019 году при праздновании 50-летнего юбилея клуба детского творчества имени Кижеватова турнир возродили и сделали его ежегодным, сообщают организаторы.

Организаторами соревнований выступают Федерация дзюдо города Тюмени, Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова (г. Тюмень), центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" при поддержке Депутата Тюменской областной Думы Артема Николаевича Зайцева.