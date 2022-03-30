В Тюмени завершился первый день Чемпионата России по биатлону

17:50 30 марта 2022
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В Тюмени завершился первый соревновательный день Чемпионата России по биатлону. Сегодня в спринте первым у мужчин стал Даниил Серохвостов из Новосибирска, у женщин – тюменка Виктория Сливко.

Роли о первом дне опубликовал информационный центр правительства ТО:

31 марта чемпионат продолжится смешанными эстафетами: в 11.00 начнется одиночная смешанная эстафета (1ж. х 6 км + 1м. х 7,5 км), в 13.30 – смешанная эстафета (2 ж. х 6 км + 2 м. х 7,5 км)

2 апреля сначала на эстафету 4 х 6 кмв 11.00 выйдут женщины, в 14.30 начнется масс-старт 15 км у мужчин.

3 апреля с 11.00 масс-старт 12,5 км побегут женщины, в  13.00 на эстафету 4 х 7,5 км выйдут мужчины.

Желающие могут смотреть соревнования на  интерактивной онлайн-платформу tmn22.ru. Помимо трансляции гонок, на сайте представленные ведущие спортсменов-участников, викторины, интерактивные голосования.

Теги: биатлон
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