Денис Спицов: "Золото я посвятил жене"

Чемпион XXIV Олимпийских игр Денис Спицов рассказал журналистам, что победу он посвятил своей жене и поблагодарил регион, всех болельщиков за поддержку.

"Золото я посвятил жене. Для меня важна была поддержка болельщиков. Очень многие писали в соцсетях. Спасибо всем огромное. Руководству Тюменской области за то, что дали возможность реализовать главную мечту. Спасибо болельщикам, которые поддерживали на протяжении всего этого долгого и тяжёлого пути", - сообщил по прилету в Тюмень журналистам Спицов.

У Дениса Спицова олимпийское золото первое на счету. До этого он был трехкратным призером Олимпийских игр в Корее в 2018 году. В Тюмени спортсмен практически проездом - 26 26 февраля примут участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финляндском Лахти. 18-20 марта будет 26 февраля примут участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финляндском Лахти, затем выступит в финале Кубка мира, который пройдет в Тюмени 18-20 марта.