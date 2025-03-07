Тюменцы претендуют на деньги Югорского лыжного марафона

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Призовой фонд Югорского лыжного марафона в этом году увеличен с 2,3 млн до 2,5 млн рублей. Дополнительно определены денежные призы за 1-3 место на дистанциях 25 км свободным и классическим стилем. Ранее финансовые награды вручались только победителям и призерам гонок на 50 км. В соревнованиях традиционно участвуют тюменцы.

В первый день марафона 5 апреля в Ханты-Мансийске будет разыграна крупнейшая часть призовых от ВТБ – 1 млн 670 тыс. рублей. Во второй день сумма наград составит 830 тыс. рублей.

Победители дистанции на 50 км свободным стилем среди мужчин и женщин получат по 400 тыс. рублей, за второе место – 200 тыс., за третье – 100 тыс. рублей. Лидеры гонки-классики на 50 км будут награждены призами в 150 тыс., 100 тыс. и 50 тыс. рублей в соответствии с занятой позицией в рейтинге.

"Каждый год – это интрига: кто займет пьедестал, поскольку в Югорском лыжном марафоне соревнуются титулованные спортсмены, олимпийские чемпионы и любители. Поэтому, помимо главных призов, мы вручим денежное вознаграждение участникам гонки на 50 км, занявшим с 4 по 10 место как в первый, так и во второй день соревнований. Впервые выплаты будут победителям и призерам полумарафона. И абсолютно все, кто выйдет на старт, получат сувенирные наборы", – комментирует управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

Лыжники, занявшие с 4 по 10 строчку на финише марафона, получат от 25 тыс. до 5 тыс. рублей. На дистанции в 25 км среди мужчин и женщин обладатели золота будут награждены суммами в 25 тыс. рублей, серебряные медали принесут владельцам 15 тыс., а бронза – 10 тыс. рублей.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, при поддержке ВТБ. Регистрация участников открыта на сайте марафона.