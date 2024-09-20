Кросс на лыжероллерах в Тюмени выиграли Сергей Шаров и Мария Истомина

Подвели итоги кросса в рамках всероссийских стартов по лыжным гонкам.
Заключительным аккордом большого лыжного праздника в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с участием сильнейших лыжников страны стал кросс в рамках всероссийских соревнований.
Среди мужчин на дистанции 7,5 км соревновался 91 участник.
Места на пьедестале распределились следующим образом:
1 место — Сергей Шаров (Нижегородская область).
2 место — Андрей Кузнецов (ХМАО-Югра).
3 место — Денис Спицов (Тюменская область).
Среди женщин на дистанции 5 км соревновались 59 участниц.
Места на пьедестале распределились следующим образом:
1 место — Мария Истомина (Архангельская область).
2 место — Эльвина Альтапова (Республика Татарстан).
3 место — Дарья Канева (Республика Коми).
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