Тюменки заняли призовые места в чемпионате России по лыжным гонкам на лыжероллерах

В Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" прошел чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллеры). 18 сентября участники соревновались в гонке с раздельным стартом классическим стилем.
Первыми на дистанцию 15 км вышли женщины. Всего заявились 80 участников. В результате яркой борьбы места на пьедестале распределились следующим образом: лидер — Мария Истомина (Архангельская область), тюменки Татьяна Сорина и Екатерина Смирнова - второе и третье места. Тюменка Елизавета Пантрина вошла в пятерку лучших.
175 мужчин вышли на старт на дистанцию 20 км. По итогам гонки места распределились следующим образом: в лидерах Савелий Коростелев из Татарстана, второй — Алексей Червоткин (Тюменская область), не третьем месте — Александр Большунов (Архангельская область).
Также в десятку сильнейших вошли тюменцы Артем Мальцев и Денис Спицов.
19 сентября спортсмены соревнуются в кроссе в рамках всероссийских соревнований.
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