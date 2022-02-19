Тюменцы завоевали шесть олимпийских медалей. Респект!

17:13 19 февраля 2022
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Россиянин Александр Большунов победил в мужском лыжном марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Изначально предполагалось, что лыжники пробегут 50 км, но из-за погодных условий организаторы решили сократить дистанцию до 28,4 км, что ничуть не помешало Большунову завоевать третью золотую медаль Олимпиады.

Второе место занял тюменец Иван Якимушкин. Его серебряная медаль стала уже шестой, завоеванной тюменцами на этой Олимпиаде.

Напомним, помимо Якимушкина, отличились лыжники Денис Спицов (золото и серебро), Татьяна Сорина (золото), биатлонист Александр Логинов (две бронзы).

Сам Иван уже рассказал о своих впечатлениях в Instagram:

Сегодня была лучшая гонка в моей карьере, невероятно рад завоевать личную медаль на Олимпиаде, а все прошлые трудности и неудачи только увеличивают её ценность. Спасибо всем болельщикам за поддержку и особая благодарность тренерскому штабу за доверие.

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Публикация от Иван Якимушкин (@ivan_yakimushkin)

Фото - инстаграм Олимпийского комитета России

Теги: биатлон , лыжи , медали , Олимпиада , Пекин
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