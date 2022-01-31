Четверо тюменских спортсменов примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине

Четверо тюменских спортсменов вошли в состав Олимпийской сборной страны на XXIV зимних Олимпийских играх, которые стартуют 4 февраля в Пекине. Среди них биатлонист Александр Логинов и лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов, Иван Якимушкин.

В какой именно гонке примут участие наши спортсмены, решит тренерский штаб во время проведения соревнований, сообщает Информцентр правительства ТО.

Зимние игры, так же как и Летние, пройдут в условиях действующих ограничений в режиме пандемии. Спортсмены будут выступать в условиях запрета на использование национальных символов и отсутствия на трибунах российских болельщиков.