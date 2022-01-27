На тобольском курорте проведут соревнования по сноуборду

Городские соревнования по сноуборду пройдут на курорте "Алемасово" в Тобольске 29 января. Участники будут соперничать в слалом-гиганте, сообщает администрация города.
К участию допускаются мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет, юноши и девушки 12-14 лет, мальчики и девочки 8-11 лет, а также 7 лет и младше, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.
Начало регистрации в 9:00, старт - в 10:00. Награждение состоится по сумме двух этапов.
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