На тобольском курорте проведут соревнования по сноуборду

Городские соревнования по сноуборду пройдут на курорте "Алемасово" в Тобольске 29 января. Участники будут соперничать в слалом-гиганте, сообщает администрация города.

К участию допускаются мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет, юноши и девушки 12-14 лет, мальчики и девочки 8-11 лет, а также 7 лет и младше, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.

Начало регистрации в 9:00, старт - в 10:00. Награждение состоится по сумме двух этапов.