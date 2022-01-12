Лучшим в шоу "Русский ниндзя" стал скалолаз тюменской команды Extreme Team

Тюменец Станислав Кокорин, трёхкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию, член команды Extreme Team, стал лучшим в экстремальном шоу "Русский ниндзя".

"Русский ниндзя" — российская версия одного из самых известных экстремальных шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах.

Более двухсот участников со всей России, прошедших масштабный кастинг, боролись за звание самого сильного героя проекта. Съемки шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона "Фишт". Участникам шоу "Русский ниндзя" предстояло пройти четыре непростых этапа. Они боролись за главный приз — 5 000 000 рублей.

В первой серии шоу наш скалолаз Станислав Кокорин выиграл отборочный тур и вышел прямиком в финал, минуя полуфинал.

В финал после двух месяцев квалификации прошли всего 21 участник, среди которых и был Станислав. Заключающая битва проходила в несколько сложных этапов. После первого этапа финала осталось всего три участника, которые боролись за главный приз. Их задача была успешно пройти все испытания и подняться на 28-метровую конструкцию — гору Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире. С этапом никто не справился, но ближе всех к финальной точке оказался Станислав Кокорин, ему не хватило всего 3 испытания до выигрыша, сообщили в пресс-службе Союза экстремальных видов спорта.