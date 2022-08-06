Тюменцы смогут стать зрителями развлекательного шоу "Загугли"

В Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" 8 и 9 августа пройдут съемки развлекательного шоу "Загугли". Жителей приглашают посмотреть процесс создания проекта и пообщаться с гостями.

В первом сезоне гостями шоу стали тюменский исполнитель Миша Заяц, тиктокер Дмитрий Хоменко, кэвээнщик Александр Гумбин, стендап-комик Руслан Шамухаметов и другие. По правилам проекта героям необходимо за одну минуту в каждом из пяти раундов ответить на вопросы ведущего про кино, науку, культуру и другое. Если участник не знает ответа, то он может воспользоваться поисковиком Google. Проигравший выполняет штрафное задание. По итогам всей игры определяется победитель, а потерпевшего поражение ждет супернаказание.

Как рассказала редакции Moi-portal.ru ведущий медиаменеджер Анита Хусенова, для зрителей это возможность увидеть процесс производства шоу для популярного видеохостинга, сравнить свою эрудированность с героями и увлекательно провести время:

"Съемки будут проходить в течение двух дней в молодежном театральном центре "Космос". На каждый выпуск мы тратим примерно 60 минут времени, поэтому у зрителей будет возможность в коротких перерывах зайти или выйти из площадки".

8 августа съемки начнутся в 17:45, 9 августа — в 16:45.