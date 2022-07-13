Малахов пригласил на свое шоу тюменку, написавшую песню "За Путина"

Тюменская певица Жанна Прохорихина приняла участие в программе Андрея Малахова "Песни от всей души".
Прохорихина сама сочиняет свои песни, часто они посвящены актуальным темам. Например, в 2020 году она написала и спела песню "Жить" ("Мама, дай мне мыло"), в которой идет речь о том, чтобы отмыть планету от коронавируса. Есть в ее репертуаре и песня о санкциях - "Не от "Кавалли" меня ковали!".
Но главный ее хит - песня "За Путина", которая наделала много шума в соцсетях и продолжает это делать. В настоящее время у песни более полумиллиона просмотров.
Новое шоу Малахова стартовало в конце марта, оно выходит на канале "Россия 1" каждое воскресенье, так что в ближайший уикэнд не забудьте включить телевизор!
Фото из архива Жанны Прохорихиной
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