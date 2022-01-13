Новогодние шоу, спектакли и концерты в Тюмени и Тобольске посетили 85 тысяч человек

Марафон новогодних культурных мероприятий во входящих в Тюменское концертно-театральное объединение учреждениях начался в середине декабря и закончится 13 января. За это время было показано более 300 тематических спектаклей, концертов, их посетило около 85 тысяч зрителей - почти как в допандемийное время, отмечают в ТКТО.

Безусловным лидером по показам стал Тюменский театр кукол, здесь сыграли 131 новогодний спектакль. Юные театралы и их родители смогли сходить на добрые зимние постановки: "Умка", "Белоснежка", "Снеговик-почтовик" и другие. Большим успехом пользовались премьеры: "Приключения звёздного Цирколёта" и "Когда оживают игрушки?". Всего за время новогодней кампании в Тюменском театре кукол побывало около 30 тысяч зрителей.

Тюменский Большой драматический театр показал 80 спектаклей. "Снежная королева", "Приключения Буратино", "Сказки 1001 ночи" и другие постановки дарили праздничное настроение тюменцам и гостям города. Блистательные мюзиклы с любимыми героями известных сказок увидело свыше 31 тысячи человек.

ДК "Нефтяник" приглашал гостей на сказки, концерты и дискотеки. С 18 декабря начались показы музыкального спектакля "Вязаная сказка для теплолюбивых детей и взрослых планеты Земля". Творческая команда ТКТО создала праздничную программу "Новогодний серпантин" и с большим успехом показала ее на сцене "Нефтяника" в январе. Всего здесь состоялось 53 мероприятия, их посетило около 10 тысяч человек.

Тобольский драмтеатр им. Ершова провел 50 новогодних мероприятий, которые увидело около 8 тысяч зрителей. Детскую аудиторию актеры приглашали на спектакли "Как Дед Мороз Забаву от Полкана спас", "Новогодние приключения Елки" и другие. Для взрослого зрителя в праздничный репертуар вошли такие постановки: "Рождественская история", "Ню", "Скамейка".

Тюменская филармония порадовала ценителей высокой музыки концертами: "Новогодняя мультсимфония", "Рождественский концерт Хоровой капеллы Тюменской филармонии, "Рождественские приключения Нильса в органной стране", "Новый год с Тюменским филармоническим оркестром". Всего в филармонии состоялось 16 тематических мероприятий, их посетило около 7 тысяч человек.

И.О. генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина:

Актеры и музыканты помогали создавать новогоднее настроение нашим дорогим зрителям, предлагая уже знакомые и полюбившиеся мюзиклы, спектакли и концерты, так и новые проекты. Все они были востребованы у тюменцев и гостей города. Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, показатели посещаемости учреждений на хорошем уровне, практически как в допандемийное время.

Заключительное мероприятие новогоднего марафона состоится сегодня, 13 января: в Тюменской филармонии слушатели встретят Старый новый год с ТФО.