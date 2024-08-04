Тюменка вышла в финал вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Народный кастинг!" на "Россия 1"

Победительница Областного фестиваля "Студенческая весна" Наталья Александрова приняла участие в телешоу "Ну-ка, все вместе! Народный кастинг!" и прошла в следующий этап. За девушку проголосовали все 10 экспертов. Теперь она поборется за 1 миллион рублей и звание победителя вместе с другими шестнадцатью участниками в финальном кастинге программы.

Во время выступления девушка исполнила хит "Синий, синий иней" ВИА "Здравствуй, песня" в собственной обработке и песню "No Time To Die" Billie Eilish. Профессиональное жюри отдало тюменке максимальные 10 баллов. Эксперты назвали Наталью яркой индивидуальностью и пригласили ее в финал, который пройдет в Москве, сообщает Мегатюмень.

— Впечатления от участия в шоу очень яркие! Впервые я была на съемках на федеральном канале, и я получила оценку от артистов такого уровня. Когда я ехала на кастинг, то не до конца понимала масштаб события! Перед тем как выступить перед десяткой, я прошла онлайн-отбор, где меня утвердили кастинг-редакторы, и прослушивание у преподавателей по вокалу. Я думала, что буду очень сильно волноваться во время выступления, но на самом деле было не так страшно потому, что казалось, что я сплю, — поделилась Наталья Александрова.