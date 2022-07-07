ЮТэйр в День Тюменской области проведет авиашоу

11:00 07 июля 2022
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Самое большое авиашоу в Сибири - "В гостях у "ЮТэйр" пройдет на аэродроме Плеханово 14 августа.

Мероприятия начнутся в 10:00, вход свободный. Желающие увидят  парк вертолетов "ЮТэйр" - крупнейший в мире по грузоподъемности, в том числе самый большой отечественный вертолет Ми-26, пообщаются с пилотами, а любители полетать смогут увидеть Тюмень с высоты птичьего полета на вертолете, сообщили в авикомпании.

Теги: вертолет , шоу , ЮТэйр
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