ЮТэйр в День Тюменской области проведет авиашоу

Самое большое авиашоу в Сибири - "В гостях у "ЮТэйр" пройдет на аэродроме Плеханово 14 августа.

Мероприятия начнутся в 10:00, вход свободный. Желающие увидят парк вертолетов "ЮТэйр" - крупнейший в мире по грузоподъемности, в том числе самый большой отечественный вертолет Ми-26, пообщаются с пилотами, а любители полетать смогут увидеть Тюмень с высоты птичьего полета на вертолете, сообщили в авикомпании.