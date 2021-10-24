Сборная киберспортсменов будет представлять Тюменскую область на соревнованиях

В Тюменской области будет сформирована сборная киберспортсменов, они будут представлять регион на всероссийских соревнованиях.

Как рассказал председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта Роман Чуйко, молодых людей в киберспортивной сборной будут готовить профессиональные тренеры. Уже известно, в каких крупных мероприятиях предстоит участвовать тюменской команде, это Всероссийская киберспортивная студенческая лига и чемпионат России по киберспорту в 2022 году.

"Мы планируем провести тренировочные сборы, организовать подготовку наших региональных победителей, чтобы они наиболее эффективно выступили на финальных стадиях и дошли до призовых мест", – отметил Роман Чуйко.

Отметим, если раньше на зональные турниры отправляли автоматически победителя регионального этапа, то теперь в Тюменской области будут больше внимания уделять подготовке спортсменов, тренировать их не одной, а даже двумя командами, пишет "Тюменская область сегодня".