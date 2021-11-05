В Тюмени пока нет киберспортивных школ

В Тюменской области действует отделение Федерации компьютерного спорта РФ, однако киберспортивных школ пока нет. Это связано с тем, что в законе не прописан государственный стандарт подготовки киберспортсменов.

Как рассказал председатель регионального отделения ФКС Роман Чуйко, из-за отсутствия стандартов подготовки киберспортсменов государство не имеет рычагов и оснований для создания спортивных школ и каких-любо других образовательных организаций по этому направлению. Тем не менее, никто не запрещает создавать частные секции, набирать детей и заниматься по авторской программе. В Тюмени их работает как минимум две.

"Федерация компьютерного спорта России уже два года назад направила в Минспорта России план подготовки киберспортсменов, целую программу. Но, к сожалению, до сих пор ее не согласовали", – добавил Роман Чуйко.

При этом он выразил уверенность, что работа в этом ключе должна активизироваться в связи с недавней победой команды Team Spirit на крупнейшем международном турнире The International 10 по Dota 2. За первое место на соревнованиях спортсмены из СНГ завоевали 18,2 млн долларов, пишет "Тюменская область сегодня".