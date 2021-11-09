Каэсеры всей страны сразятся в кибертурнире "Gigabit Battle" от "Дом.ру"

Фото: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ру") организует "Первый открытый чемпионат "Дом.ру" по Counter Strike" среди 38 городов Российской Федерации.

Турнир проходит с 8 ноября по 26 декабря 2021. В нем может принять участие любой житель РФ старше 18 лет, не являющийся профессиональным киберспортсменом. Призовой фонд составит 500 000 рублей, который разделят между собой обладатели первых трех призовых мест.

Освещать мероприятие будут известные стримеры с площадки твич. Среди них Recrent, Zakviel Channel, Useless Mouth, fANDERS, ShadowKekw, PCH3LKN. Подать заявку на участие в турнире можно с 8 ноября до 12 декабря 2021 года по ссылке.

Каэсеры смогут продемонстрировать свои умения в игре "Counter Strike", также получить шанс попасть на трансляцию к своему любимому стримеру, чтобы тот прокомментировал твой матч.

Партнером мероприятия выступит российский разработчик антивирусных продуктов и сервисов для информационной защиты как частных, так и корпоративных клиентов – "Доктор Веб". Компания организует собственную номинацию, победители которой получат лицензии Dr.Web и фирменные сувениры.

"За последний год мы обновили свою сеть по всей стране. Сегодня новое оборудование установлено во всех городах присутствия "Дом.ру". Всем нашим клиентам мы предлагаем попробовать "новый интернет" на скоростях до 600 Мбит/с. Одни из самых главных ценителей таких изменений - киберспортсмены, поэтому мы решили организовать собственный турнир, чтобы показать всю мощь нашего интернета", - комментирует Илина Кан, директор по b2c АО "ЭР-Телеком Холдинг".