Первый фиджитал-центр Тюмени начал свою работу

В Тюмени состоялось торжественное открытие первого в регионе фиджитал-центра – площадки, представляющей единое пространство для занятий классическими и цифровыми видами спорта. Расположена она в самом центре города – на набережной реки Туры, в районе моста Влюбленных.

В ходе мероприятия гости стали свидетелями работы всех площадок – спортивных и цифровых.

"Идея занятий фиджитал-спортом мне кажется гениальной. Это позволяет людям, которые занимаются спортом, осваивать информационные технологии, а любителям компьютерных игр - развиваться в спортивном направлении. Объединение этих двух составляющих отлично скажется на комплексном развитии человека", - прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам Моора, фиджитал-спорт приобретает огромную популярность. Сейчас в Казани проходят "Игры будущего", проведение которых инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 100 стран. В их числе и тюменцы.

Цифровое направление нового центра включает в себя работу трех зон, на которых спортсмены смогут оценить свои навыки и улучшить свое мастерство с помощью игровых компьютеров и приставок, а также очков виртуальной реальности. В компьютерном зале будут вестись занятия по тактическим и стратегическим дисциплинам "Counter Strike 2" и "Dota 2". В зале игровых консолей для всех желающих проходят тренировки по интерактивному футболу, баскетболу, автогонкам и Just Dance. Также есть зона виртуальной реальности, посвященная VR дисциплине - Beat Saber,в которой геймеры разбивают кубы двух цветов мечами соответствующего цвета и уклоняются от препятствий.

Спортивная зона представлена скейт-парком и памп-треком. Также планируется её расширение за счёт игровых площадок.

В нашем регионе фиджитал-спорт начал набирать обороты в 2023 году. Областной федерацией были организованы студенческие соревнования по фиджитал футболу, фиджитал баскетболу и Just danse (джаст денс), а также проведены ознакомительные семинары о новом виде спорта для педагогов отрасли физической культуры и спорта.

Чтобы начать заниматься в фиджитал-центре необходимо установить приложение "Мой Фиджитал", оно начнет работать с 1 марта. Благодаря приложению пользователи могут удаленно бронировать спортивные площадки и игровые зоны, отслеживать индивидуальные результаты прогресса, участвовать в турнирах. Интегрированная система геймификации также позволяет набирать баллы, достижения, получать задания и советы для развития игровых навыков.