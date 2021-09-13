На Тyumen Cyber Fest 2021 закосплеят персонажей "Звездных войн"

Косплей-конвент в open air-формате пройдет 18-19 сентября в рамках Tyumen Cyber Fest 2021. Участники из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга предстанут перед зрителями в костюмах аниме-персонажей, диснеевских принцесс и героев "Звездных войн".

Также в мероприятии примут участие персонажи из видеоигр Dota 2, Heroes of the Storm, Skyrim, Resident Evil, StarCraft, Genshin Impact.

"Для меня как для косплеера киберфест – это отличная возможность продемонстрировать свои навыки по созданию костюма и оказаться в среде единомышленников. Мне нравится, что такое направление стали поддерживать у нас в Тюмени, а не только в столицах. Косплей – отличное дополнение к мероприятию. Если спортсмены дают свое шоу в битвах на экране, то ребята в косплее организуют зрелищную битву в формате дефиле на сцене и среди гостей. Увидеть героя не на экране, а вживую, – это многого стоит", – отметила участница конвента Анна Nika Горбачева.

Прием заявок проходит до 13 сентября на сайте кибертюмень.рф. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет и имеющие гражданство РФ. Праздник состоится на открытой площадке возле Легкоатлетического манежа на улице Луначарского, 12, начало в 12:00. Общий призовой фонд конвента впервые составит 200 000 рублей, сообщают организаторы киберфеста.