На Тyumen Cyber Fest 2021 закосплеят персонажей "Звездных войн"

14:14 13 сентября 2021
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Косплей-конвент в open air-формате пройдет 18-19 сентября в рамках Tyumen Cyber Fest 2021. Участники из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга предстанут перед зрителями в костюмах аниме-персонажей, диснеевских принцесс и героев  "Звездных войн".

Также в мероприятии примут участие персонажи из видеоигр Dota 2, Heroes of the Storm, Skyrim, Resident Evil, StarCraft, Genshin Impact. 

"Для меня как для косплеера киберфест – это отличная возможность продемонстрировать свои навыки по созданию костюма и оказаться в среде единомышленников. Мне нравится, что такое направление стали поддерживать у нас в Тюмени, а не только в столицах. Косплей – отличное дополнение к мероприятию. Если спортсмены дают свое шоу в битвах на экране, то ребята в косплее организуют зрелищную битву в формате дефиле на сцене и среди гостей. Увидеть героя не на экране, а вживую, – это многого стоит", – отметила участница конвента Анна Nika Горбачева. 

Прием заявок проходит до 13 сентября на сайте кибертюмень.рф. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет и имеющие гражданство РФ. Праздник состоится на открытой площадке возле Легкоатлетического манежа на улице Луначарского, 12, начало в 12:00. Общий призовой фонд конвента впервые составит 200 000 рублей, сообщают организаторы киберфеста.

 

Теги: киберспорт , конкурсы , соревнования , творчество , фестивали
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