47 спортсменов из УрФО выступят на Олимпиаде в Токио. Тюменцев - 11

"Ничто так не сближает людей, как спорт. Мы следим за соревнованиями, чувствуем единение с участниками, сопереживаем неудачам и гордимся победами. От всей души желаю нашим спортсменам удачи на Олимпиаде! Уральский федеральный округ болеет за вас!", - напутствовал олимпийцев полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Летние олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. От регионов Уральского федерального округа на главном старте четырёхлетия выступят 47 спортсменов, наши земляки поборются за медали в 24 видах спорта. Их сопровождают тренеры, врачи и массажисты.

Самой представительной по участникам из УФО оказалась команда по плаванию. За медали будут сражаться восемь спортсменов из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Тюменской областей.

Трое тюменцев вошли в состав команды по дзюдо, среди них заслуженные мастера спорта Муса Могушков и Наталья Кузютина. Ещё три спортсмена представляют в этом виде спорта Свердловскую область - в параллельном зачёте.

Две спортсменки из УФО примут участие в соревнованиях по скалолазанию – представители этого вида спорта впервые участвуют в Олимпиаде. Регионы округа также представлены в таких дисциплинах, как спортивная и художественная гимнастика, стрельба из лука, пулевая стрельба, теннис, конный спорт, тхэквондо и других.





