Одиннадцать спортсменов из Тюменской области выступят на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио

11 спортсменов от Тюменской области выступят на Олимпийских играх в Токио. Всего за медали будут бороться 11 тысяч 90 человек.
На Олимпиаде разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В составе российской сборной тюменцы Юлия Каплина, Елизавета Клеванович, Павел Сиваков, Диана Климова, Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова.
Также Тюменскую область представят и паралимпийцы: Антон Прохоров, Александр Ялчик, Игорь Плотников, Денис Кунгурцев, пишет "Тюменская область сегодня".
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