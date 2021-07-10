Одиннадцать спортсменов из Тюменской области выступят на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио

Департамент спорта Тюменской области

11 спортсменов от Тюменской области выступят на Олимпийских играх в Токио. Всего за медали будут бороться 11 тысяч 90 человек.

На Олимпиаде разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В составе российской сборной тюменцы Юлия Каплина, Елизавета Клеванович, Павел Сиваков, Диана Климова, Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова.

Также Тюменскую область представят и паралимпийцы: Антон Прохоров, Александр Ялчик, Игорь Плотников, Денис Кунгурцев, пишет "Тюменская область сегодня".