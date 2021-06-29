Воспитанники спортшколы Луизы Носковой запечатали капсулу времени

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В минувшую субботу, 26 июня, в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоялся выпускной воспитанников Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой. В торжественной обстановке участники получили долгожданные аттестаты и дипломы, а также запечатали капсулу времени.

Предварительным этапом к выпускному стала фотосессия. Юные спортсмены сделали яркие фотографии на память об этом замечательном дне у тюменского драматического театра, в Александровском саду, на набережной Туры и у Моста влюбленных. Отдельный блок фотосессии бы посвящен уникальной деревянной резьбе Тюмени. Также ребята возложили цветы у мемориала "Прощание", отдав дань уважения старшеклассникам, ушедшим на фронт во время Великой Отечественной войны.

Участие в праздничном вечере под символичным названием "Время загадывать желания" приняли 17 выпускников. Поздравить ребят с успешным окончанием учебы пришли многие. И тренеры, долгие годы проводившие с нынешними выпускниками большую часть своей жизни и ведшие своим мастерством ребят к вершинам спортивного мастерства и наградам. И любящие администраторы-воспитатели, которые неусыпно и неотрывно помогали ученикам в любых ситуациях. И, конечно же, родители будущих чемпионов.

Также почетным гостем вечера стал директор института физической культуры Тюменского государственного университета Евгений Колунин. Евгений Тимофеевич отметил, что всегда гордится спортсменами ОСШОР Луизы Носковой и не сомневается, что все поступят в вузы и ссузы и каждого ждёт большое будущее.

От имени директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгения Хромина и от всего коллектива спортивной школы с окончанием учебы и выпуском из спортивных классов ребят, родителей и педагогов поздравила директор ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова.

"Этот год был сложным. Мы жили в условиях неопределенности. Но несмотря на это у нас всё получилось: и в спорте, и в учебе. Я надеюсь, что все победы, которые сейчас у вас есть, будут заряжать на новые успехи. Помните: каждый шаг оставляет отпечаток на карьере и вашей судьбе. Хочу пожелать, чтобы ваша дальнейшая жизнь была успешной. У вас есть замечательный пример – Денис Спицов, который тренировался в нашей спортшколе. Сейчас Денис не просто двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, но и завоевал награду Олимпийского комитета России Fair Play за благородные человеческие качества. Так что будьте людьми с большой буквы, и удачи вам в любой выбранной сфере!", - поздравила ребят Луиза Николаевна.

Ребятам вручили аттестаты, дипломы выпускников и приятные сувениры на память, в том числе – выпускные альбомы и олимпийские перчатки, а родителям – благодарственные письма. Отметим, что Настя Ильенкова окончила тюменскую СОШ №22 с золотой медалью и уже написала на 90 баллов ЕГЭ по русскому языку. Также Камила Вовк, Даниил Сорокин и Евгений Полушин получили заветные значки "Кандидат в Мастера спорта".

В течение всего года учебного года спортивная школа проводила конкурс "Лучший воспитанник ОСШОР Носковой 2021 года". В финал вышли четыре участника, имя победителя держалось в тайне до последнего, и вот, наконец, интрига раскрылась. Лучшими были признаны сразу двое воспитанников: Егор Брагин и Камила Вовк.

12 лет назад выпускники заложили добрую традицию – закладку капсулы времени. С 2019 года традиция дополнилась новым нюансом: вскрытием на выпускном вечере капсулы 10-летней давности. Поэтому мероприятие посетил выпускник 2011 года Владимир Иванов – и был очень удивлен тому, что тогда написал. Он пожелал ребятам ничего не бояться, ставить перед собой высокие цели и идти к ним без тени сомнений. А новую капсулу времени записали, запечатали и передали на хранение Луизе Носковой лучшие выпускники 2021 года – Камила Вовк и Егор Брагин.